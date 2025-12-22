Duitse vrouw als eerste gehandicapte persoon naar de ruimte

Een 33-jarige Duitse vrouw heeft vandaag als eerste rolstoelgebruiker een reis richting de ruimte gemaakt. Michaela Benthaus, die in Nederland woont en werkt, vloog mee in een toeristische vlucht van Blue Origin naar de rand van de dampkring en terug.Benthaus werkt als trainee bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Daar doet ze onderzoek naar de planeet Mars. Ze raakte in 2018 verlamd door een ongeluk tijdens het mountainbiken.De Duitse zat met vijf anderen in een toestel dat zaterdag werd gelanceerd vanuit het westen van de Amerikaanse staat Texas. In 4 minuten gingen ze naar ongeveer 105 kilometer hoogte. Dat is net buiten de dampkring en dus net hoog genoeg om in de ruimte te zijn.Ze gingen echter niet hoog genoeg en niet snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen. Enkele minuten later landden ze veilig op aarde."Dit was de coolste ervaring ooit", zei Benthaus kort na de landing. "Ik denk dat je je dromen nooit moet opgeven. Soms is er een kleine kans dat ze werkelijkheid worden".Benthaus en de anderen gelden niet als astronauten, maar als 'deelnemers aan een ruimtevlucht', omdat ze tijdens de korte reis geen verantwoordelijkheden hebben. De ESA wil over een paar jaar wel iemand met een beperking naar de ruimte laten gaan als astronaut.De Brit John McFall mist een groot deel van zijn rechterbeen en gebruikt daarom een prothese. Hij is dit jaar begonnen aan zijn training. Het is nog niet bekend wanneer de 'parastronaut' naar ruimtestation ISS gaat en hoelang hij daar blijft.Blue Origin is opgericht door Amazon-baas Jeff Bezos. Hij wil toeristische vluchten naar de ruimte verkopen. Zijn bedrijf is verwikkeld in een concurrentiestrijd met SpaceX van Elon Musk en Virgin Galactic van Richard Branson. Eerder gingen onder anderen zangeres Katy Perry, Star Trek-acteur William Shatner en Bezos zelf naar de rand van de dampkring.De vluchten van het bedrijf Blue Origin staan onder kritiek vanwege hun geringe wetenschappelijke waarde en de schade die zij toebrengen aan het klimaat.