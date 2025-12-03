Dronken wasbeer laat spoor van vernieling achter in slijterij VS

In de Amerikaanse staat Virginia heeft een wasbeer een spoor van vernieling achtergelaten in een slijterij, om vervolgens 'dronken' te eindigen op de vloer van de zaak.Een medewerker van de slijterij in het plaatsje Ashland trof het dier aan op de vroege zaterdagochtend. De wasbeer lag toen uitgeschakeld naast een toiletpot.De wasbeer was door een plafondplaat gevallen en zo in de winkel terechtgekomen. Daarbij waren flessen sterke drank gesneuveld, waar het dier waarschijnlijk van had gedronken.Een lokale dierenopvangorganisatie deelde gisteravond een bericht op Facebook over het voorval, inclusief foto's. De wasbeer werd meegenomen naar de dierenopvang, waar het dier na een paar uur ontwaakte. Het dier is weer vrijgelaten in de natuur.