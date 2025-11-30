Politie bouwt powerbank ter grootte van zeecontainer voor grensregio

Wat gebeurt er als bij een grote brand, storm of grensoverschrijdende ramp ineens de stroom uitvalt? De politie, brandweer, reddings- en andere hulpdiensten in de grensregio willen in zulke situaties nooit zonder elektriciteit zitten. Daarom werken Nederlandse en Duitse organisaties samen aan iets bijzonders: een reusachtige mobiele powerbank, zo groot als een zeecontainer.



De powerbank levert straks stroom aan complete reddingsdiensten, ook over de landsgrens heen. Van elektrische politie- en brandweerauto’s tot computers, portofoons en noodlampen. Zelfs ziekenhuizen en politiebureaus kunnen op het systeem draaien.

Het prototype moet in de nabije toekomst zorgen voor een crisisbestendige, flexibele en organisatie-overstijgende energievoorziening bij grootschalige inzetten, schrijft streekomroep REGIO8.

Het project richt zich niet alleen op techniek, maar vooral op het bouwen van één gezamenlijke manier van organiseren, zodat energievoorziening en crisisaanpak in de toekomst beter en grensoverstijgend kunnen worden afgestemd.



Het driejarige project krijgt hiervoor ongeveer 1,8 miljoen euro aan financiering van de Europese Unie, de provincies Gelderland en Overijssel, en de aangrenzende Duitse deelstaten.

Meer veiligheid voor de bevolking

De Duitse projectleider, Friedo de Vries, vertelt dat dit een grote stap vooruit is: “We maken de politie klaar voor een veilige energievoorziening, waarin inzet- en handelingsvermogen niet meer afhankelijk is van de vraag naar een stopcontact.”



Volgens hem zorgen zij met dit initiatief allen samen voor meer veiligheid voor de bevolking in de grensregio. Bovendien laat het project zien hoe Nederland en Duitsland steeds hechter samenwerken in de grensregio.

Vanuit Oost-Nederland klinkt enthousiasme. Gert Veurink, chef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, zegt hierover: “Wij hechten veel waarde aan onze goede samenwerking met de Duitse collega’s in het grensgebied. Dit is een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid voor verschillende hulpdiensten in de grensregio.”

Ook is hij er content over dat studenten uit beide landen van onder meer de hogeschool HAN en de Hochschule Osnabrück helpen bij het realiseren van het project.



Wat die enorme powerbank straks kan

De powerbank wordt de komende drie jaar ontwikkeld en getest bij oefeningen met testscenario’s en grote evenementen. Denk aan een festival, grootschalige brandweeroefening of een situatie waarbij gewone stroomvoorziening uitvalt.



De container kan onder meer elektrische hulpvoertuigen opladen, noodcommunicatie draaiende houden, licht en digitale communicatie leveren op de plek des onheils en in noodgevallen zelfs hele gebouwen van stroom voorzien. Dat betekent dat de hulpdiensten ook bij een zware storm, extreem weer of langdurige storing hun werk kunnen blijven doen.

Waarom hier, aan de grens?

Juist in de grensregio zijn diensten regelmatig van elkaar afhankelijk. Politie, brandweer en ambulances werken steeds vaker samen, omdat incidenten niet stoppen bij de grens. Daarom werd het idee, dat in Osnabrück ontstond, opgepakt door organisaties uit Gelderland, Overijssel, Twente en de Achterhoek.



De komende tijd wordt het ontwerp uitgewerkt en een prototype gebouwd. Daarna volgen grote praktijktests. Als alles lukt, kan deze mega-powerbank uiteindelijk overal in Europa worden ingezet.

