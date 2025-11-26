Heel bijzonder voorwerp te koop bij kringloopwinkel

GROENLO - De kringloopwinkel in Groenlo heeft wel een 'heel bijzonder voorwerp' te koop staan. Liefhebbers kunnen bieden op een heuse groene koets. Het paard moet je er zelf nog even voor zetten.De mogelijk victoriaanse donkergroene koets is het momenteel het toppunt van de collectie bij de kringloopwinkel in Groenlo. "Het is een bijzonder product. Dit soort spullen zien we niet vaak in onze winkel", vertelt medewerker Ilja.Geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen in de winkel. "We hebben er bewust voor gekozen dat mensen naar de winkel moeten komen om te bieden. Zo zien ze gelijk wat voor andere mooie spullen we hier hebben en dat het echt geen rotzooi is."Volgens Ilja is er al genoeg belangstelling voor de koets. "Die interesse is er wel degelijk. Je trekt ook een andere doelgroep dan je normaal doet dus dat is wel leuk." En of de oude koets niet uit elkaar valt? "Hij is een goed genoegen staat dat hij in gebruik genomen kan worden. Maar we zeggen ook altijd dat je garantie hebt tot aan de deur. Dus we vragen van mensen dat ze vooral zelf goed kijken naar wat ze kopen", vertelt Ilja.De koets werd binnengebracht bij de vestiging in Winterswijk. "Iemand had ze al heel lang in de schuur staan en wilde er nu vanaf. Naast de koets hebben we ook een arrenslee gekregen", vertelt een medewerker uit Winterswijk.Ook voor de arrenslee komt er waarschijnlijk een veiling, maar daar moet nog een definitief besluit over komen. "Je moet er net een liefhebber voor vinden. Maar het is altijd leuk om dit soort niet gangbare artikelen in de winkel te hebben. Daar mogen mensen er wel meer van brengen", vertelt de medewerker.Iedere maandag wordt het hoogste bod op de website van kringloopwinkel Aktief doorgegeven. Je kan tot dinsdag 13 januari 12.00 uur een bod uitbrengen. Daarna wordt de koets eigenaar van de persoon met het hoogste bod.