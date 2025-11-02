Cryptocrimineel dood aangetroffen in cel, had celstraf van 11.196 jaar

Een veroordeelde Turkse cryptobaas, Faruk Fatih Özer, is dood aangetroffen in zijn cel. De man zat een celstraf van ruim tienduizend jaar uit. Turkse autoriteiten gaan uit van zelfdoding.



De cryptobaas werd gevonden in de badkamer van zijn eenpersoonscel in de zwaarbeveiligde inrichting Tekirdağ, in het noordwesten van Turkije.



Özer is de oprichter van cryptobeurs Thodex. Die beurs werd in april van 2021 plotseling gesloten nadat Özer vluchtte met miljoenen euro's aan tegoeden van gebruikers. Duizenden beleggers leden daardoor verlies.



In 2023 werd Özer opgepakt in Albanië. In Turkije werd hij veroordeeld tot 11.196 jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie, fraude en witwassen. Het Openbaar Ministerie schatte de verliezen van de Thodex-beleggers op 356 miljoen Turkse Lira, wat destijds overeenkwam met 37 miljoen euro.



Vanwege de sterke daling van de waarde van de Turkse Lira de afgelopen jaren, beleggen Turken steeds vaker in cryptovaluta.



Onder de in totaal 21 verdachten waren ook Özers broer en zus. Ook zij kregen eenzelfde hoge celstraf opgelegd. In het proces werden zestien andere verdachten vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.



Sinds het afschaffen van de doodstraf in Turkije in 2004, worden buitensporig hoge gevangenisstraffen vaker opgelegd.

