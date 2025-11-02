Plasjes van kat kosten baasje 1250 euro, viervoeter krijgt huisarrest van rechter

Een baasje van een kater is in Frankrijk door een rechter veroordeeld tot het betalen van 450 euro schadevergoeding aan haar buurman en 800 euro aan juridische kosten. De reden? De rosse kat zorgt voor grote overlast bij de buren.Dominique Valdès, het baasje van kat Remi die nu huisarrest heeft, werd op 17 januari veroordeeld na meerdere inbraken en beschadigingen door haar viervoeter. Bovendien kreeg ze een dwangsom opgelegd van 30 euro telkens wanneer Rémi over de schutting klimt, zo meldt de Franse krant Le Parisien.De kater wordt ervan beschuldigd op een dekbed te hebben geplast, zijn behoefte in de tuin te hebben gedaan en zijn pootafdrukken op vers pleisterwerk te hebben achtergelaten.„Wat mijn kat verweten wordt, is dat hij het sierpleister zou hebben beschadigd. Tijdens het proces kon men echter niet bewijzen dat dat door mijn kat werd gedaan, maar toch ben ik veroordeeld tot het betalen van 450 euro schadevergoeding aan mijn buurman, omdat mijn kat hem verhindert van zijn tuin te genieten, en tot het betalen van 800 euro advocatenkosten”, legt een verontwaardigde Valdès uit aan nieuwszender BFMTV.Het vonnis is volgens Valdès onrechtvaardig, vooral omdat het de eigenaresse dwingt het dier binnen te houden. „Ik ben een dierenmishandelaar geworden”, zegt ze daarover. De kwestie bezorgt de vrouw naar eigen zeggen slapeloze nachten, en ook staat ze onder behandeling van een psycholoog.Bovendien is de zaak nog niet voorbij. Rémi zou namelijk opnieuw voor overlast hebben gezorgd bij de buren. Valdès wordt daarom op 9 december opnieuw voor de rechter verwacht. Deze keer kan de boete oplopen tot 2000 euro en de dwangsom tot 150 euro bij elke nieuwe overtreding in de tuin van de buren. Valdès krijgt echter steun van een deel de buurt, die beweren dat Rémi geen overlast veroorzaakt.Dierenrechtenorganisaties vrezen intussen voor een vonnis dat de vrijheid van huiskatten kan beperken en bovendien adoptie bemoeilijkt: „Een kat die door een tuin loopt of een auto beschadigt kan voor de rechter worden gedaagd. Dat gaat baasjes zoals ons geld kosten”, aldus Bernard Guigon, voorzitter van een lokale dierenwelzijnsvereniging.