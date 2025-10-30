Dit soort jongeren maar ook volwassenen maakt het hier onveilig. Belachelijk dat er met een verboden wapen geschoten kan worden. Maar ook al die ontploffingen vind ik erg verontrustend. Er mag wel wat harder opgetreden worden als ze gepakt worden.
Misschien is het een goed idee om vuurwapens te gaan verbieden.
Voor zo ver ik weet is het al twee keer inleveren geweest om daarna het bezit strafbaar te stellen.
Even AI laten zoeken en samenvatting laten maken:
De bron is de Wet wapens en munitie (WWM), met name:
Artikel 13: verbiedt het bezit van wapens zonder vergunning.
Artikel 26: verbiedt het voorhanden hebben van wapens en munitie.
Artikel 55 e.v.: regelt de straffen.
Officiële tekst: klik hier
– Wet wapens en munitie