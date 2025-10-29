Australische familie vindt 100 jaar oude flessenpost uit Eerste Wereldoorlog

Op een strand in het zuidwesten van Australië is flessenpost uit 1916 gevonden die werd verzonden ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Een glazen fles met een boodschap van twee Australische soldaten spoelde meer dan honderd jaar later aan.De Australische Debra Brown vond de fles begin oktober, tijdens een gebruikelijke quad-rit waarbij ze met familie vuilnis gingen rapen van het strand. "We missen nooit afval, dus de fles lag daar te wachten tot we hem vonden", zegt ze tegen persbureau AP.De handgeschreven briefjes in de fles waren van de destijds 27-jarige Malcolm Neville en de 37-jarige William Harley. Zij schreven hun boodschappen op zee op 15 augustus 1916, met potlood. Op dat moment voer hun schip "ergens in de Grote Australische Bocht", staat op één van de briefjes.Drie dagen eerder, op 12 augustus dat jaar, begon hun militaire schip de HMAT A70 Ballarat aan een lange reis vanuit Adelaide. De soldaten waren op weg naar het westelijke front in Europa, om daar de linies te versterken.Op het briefje schreef Harley: "Moge de vinder zich net zo goed voelen als wij". Neville richtte zijn boodschap aan zijn moeder Robertina Neville: "We hebben het goed hier, het eten is lekker. Behalve één maaltijd, die hebben we in zee gegooid."Het papier in de fles was nat, maar de tekst is nog goed leesbaar. Volgens de familie Brown heeft de flessenpost geen verre reis afgelegd en is de fles waarschijnlijk aangespoeld en onder het zand geraakt in de duinen. Debra Brown denkt dat de fles is losgekomen door de hoge golven van de laatste tijd. "Als hij op zee was gebleven of lang aan de zon was blootgesteld, zou het papier zijn vergaan", zegt ze.Neville overleed een jaar na het schrijven van zijn bericht op het slagveld. Harley raakte twee keer gewond, maar overleefde de oorlog. Hij keerde terug naar Adelaide, waar hij in 1934 overleed aan de gevolgen van kanker. Volgens zijn familie was die kanker veroorzaakt door gifgassen die de Duitsers gebruikten in de loopgraven.Brown heeft de nazaten van Neville en Harley ingelicht. Harley's kleindochter Ann Turner zegt dat zij en haar familie verbijsterd zijn door de vondst. "We kunnen het niet geloven. Het voelt echt als een wonder en alsof onze grootvader ons vanuit zijn graf heeft benaderd", vertelde ze aan de nationale omroep van Australië.