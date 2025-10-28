Lidl neemt egelhuisjes uit verkoop na kritiek: 'Geen slaapplekje maar doodskistje'

Supermarktketen Lidl stopt op advies van de Egelbescherming met de verkoop van hun egelhuisjes. De huisjes zijn uit de schappen gehaald, omdat de ingang van de huisjes te klein is en het hout te slecht. De Egelbescherming roept iedereen die een dergelijk huisje heeft gekocht op om de huisjes niet te gebruiken. "Ze redden het hierin niet."



Supermarkt Lidl verkocht de huisjes voor 15.99 euro. De Egelbescherming zag die huisjes ook, en kwam tot de conclusie dat ze niet voldoen aan de eisen voor een goede overwinterplek voor de dieren.



Zo is de ingang te klein, vertelt directeur Jenny Kleve van de Egelbescherming aan RTL Nieuws. "Als een zwanger vrouwtje zich daar doorheen probeert te wringen, krijgt ze zeer waarschijnlijk inwendige bloedingen. Haar jong kan overlijden of zeer verminkt raken. Dit zien we vervolgens terug in de opvang."



Het hout dat is gebruikt voor de huisjes, is ook niet geschikt. "Het is zeer goedkoop hout wat zich in een mum van tijd volzuigt met vocht. Dat betekent dat de egels die in het huisje overwinteren, niet in een warm nestje liggen maar in een huis vol schimmel en vocht."



Egels worden hierdoor kaal en krijgen longproblemen. "En we zien ook veel dode egels door schimmel en vocht. In dit soort huisjes overleven egels de winterslaap gewoonweg niet."



Een woordvoerder van Lidl Nederland laat aan RTL Nieuws weten dat er slechts enkele huisjes zijn verkocht. "Zodra we vernamen dat de huisjes mogelijk niet geheel voldeden aan de richtlijnen van Egelbescherming Nederland, hebben we uit voorzorg besloten ze niet te verkopen. Daarbij willen we benadrukken dat het gebruik van dit huisje niet per definitie leidt tot een risico voor egels."



Lidl zegt veel waarde te hechten aan de expertise van de Egelbescherming. "We zijn met hen in gesprek om te leren hoe we in de toekomst nog beter kunnen bijdragen aan een veilige leefomgeving voor egels."



De Egelbescherming is blij dat de supermarkt zo snel actie heeft ondernomen. "Bedrijven verkopen dit nu uit commercieel oogpunt maar ook uit onwetendheid. Het is een prachtige overwinning dat Lidl naar ons advies luistert. Maar we zijn er hiermee nog lang niet. Het internet staat vol met onveilige huisjes. Het is een grootschalig probleem omdat er geen wettelijke richtlijnen zijn."



De Egelbescherming heeft een handleiding geschreven waar je op moet letten als je toch een veilig huisje in je tuin wil hebben. "Mensen bedoelen het goed, maar door slechte producten wordt de kleine populatie egels die er nu nog is juist nog meer aangetast. En dan heb je geen slaapplekje in je tuin, maar een doodskistje voor egels."

Reacties

28-10-2025 18:56:27 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.293

OTindex: 25.229

In elk geval netjes dat ze die dingen uit de schappen halen. Wel stom dat die dingen op de markt gebracht worden zonder input van experts.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.