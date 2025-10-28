ING leende honderden miljoenen uit aan Russische staat: 'Oorlog gefinancierd'

Sinds de invasie van de Krim in 2014 en het neerhalen van vlucht MH17 heeft ING honderden miljoenen euro's uitgeleend aan de Russische staat, waarmee de oorlogsmachine gefinancierd kon worden. Zolang het niet strikt verboden was, bleef ING steeds grotere sommen geld uitlenen aan de Russen. Politieke partijen van links tot rechts reageren geschokt.



Dat blijkt uit jaarrekeningen van de Russische tak van ING die RTL Z heeft onderzocht. ING is inmiddels in een vergevorderd stadium om zijn Russische bank te verkopen, maar jarenlang bleef de Nederlandse bank veel zakendoen met de Russische staat. En daar werd grof geld mee verdiend.



Sterker nog, in de jaren tussen 2014 en 2022, toen de volledige invasie van Oekraïne begon, schroefde ING de leningen aan de Russische staat behoorlijk op.



In 2020 had ING een portefeuille aan Russische staatsobligaties opgebouwd van 280 miljoen euro (22 miljard roebel). Een jaar later, toen de oorlog op uitbreken stond, was dat nog altijd een kwart miljard euro. In 2015, vlak na de invasie van de Krim, ging het nog maar om enkele miljoenen.



Daarmee heeft ING in ieder geval tijdens de opbouwfase van de oorlog de Russische staat gefinancierd. Met jaarlijkse rentes tot wel 8 procent, leverde dit de bank tientallen miljoenen op.



En dat is niet zonder gevolgen, klinkt het van Oekraïense zijde. Door geld uit te lenen aan de Russen, 'draagt ING bij aan de Russische agressie', zegt Karel Burger Dirven. Hij is de eerste honorair consul van Oekraïne in Nederland. "Ze hadden in 2014 (na de annexatie van de Krim) moeten inzetten op extensivering in plaats van intensivering. Gewoon weg. Deur op slot, sleutel weggooien."



"Iedere euro draagt bij aan de Russische agressie. Of dat nou een ton is of een kwart miljard."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.