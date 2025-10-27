Verdwenen Picasso na paar weken gevonden: per ongeluk niet ingeladen

Een klein schilderij van Picasso dat begin deze maand verdween, is weer terecht. Het schilderij van de beroemde Spaanse kunstenaar raakte zoek toen het voor een tentoonstelling van Madrid naar Granada werd vervoerd.Nu blijkt dat het niet is ingeladen, meldt de politie. Het bleef in de deuropening van het pand in de Spaanse hoofdstad staan.De Spaanse politie doet geen uitspraken over waar het schilderij ter waarde van zes ton precies is gevonden. Op foto's die de politie op X deelde, is te zien dat het schilderij wordt onderzocht door forensische experts.Agenten van de afdeling Historisch Erfgoed doen onderzoek hoe het precies kon gebeuren dat het schilderij achterbleef.Spaanse media schrijven dat een buurvrouw het pakket met daarin het schilderij naar huis had meegenomen, omdat ze dacht dat het om een verloren pakje ging. Ze zette het bij haar thuis, maar opende het niet.Via haar man hoorde ze over de vermiste Picasso en moest denken aan het gevonden pakketje. Het stel belde vervolgens de politie.Het werk heet Naturaleza muerta con guitarra (Stilleven met gitaar) en komt uit 1919. Het schilderij heeft een afmeting van 12,7 bij 9,8 centimeter en is ruim zes ton waard.Het schilderij was met ruim vijftig andere stillevens uit de 17e en 20e eeuw bijeengebracht voor een tentoonstelling. Die twee eeuwen zijn "twee belangrijke momenten in de geschiedenis van het stilleven", zegt de CajaGranada Foundation, de stichting die de tentoonstelling organiseert. Sommige stukken zijn nog niet eerder in het openbaar getoond.De stukken, allemaal uit privécollecties, werden begin deze maand in een vrachtwagen naar Granada gebracht. Bij het uitpakken van de stukken in Granada ontbrak de Picasso.