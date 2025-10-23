Poedelnaakte man rent voorbijganger achterna in natuurgebied

Een fietser in natuurgebied in het oosten van het land kreeg vorige week de schrik van zijn leven. Vanuit het niets verscheen er een poedelnaakte man voor zijn neus, die de voorbijganger achterna begon te rennen. De fietser wist te ontkomen.



Het voorval gebeurde donderdag 16 oktober bij De Borkeld bij Markelo, meldt de politie deze week. De Borkeld is een populair wandel- en fietsgebied bij Markelo van zeshonderd hectare. Een man van rond de zeventig besloot het gebied te verkennen - maar dan wel poedelnaakt.



Op de Veenweg kwam een fietser de naakte man ineens tegen. De schennispleger had alleen een T-shirt in zijn hand. Erg zomers was het die dag niet: bewolkt en ongeveer 15 graden. Waarom de man in zijn blootje door het buitengebied van Markelo liep, blijft een raadsel.



De situatie was al bijzonder genoeg. Maar toen begon de naakte man plots de fietser achterna te rennen. De hevig geschrokken voorbijganger ging er snel vandoor en heeft eenmaal thuis de politie ingeschakeld.



Na de melding gingen agenten naar het natuurgebied, maar de naakte zeventiger was in geen velden of wegen meer te bekennen. De man wordt openbare schennispleging verweten. In het openbaar naaktlopen mag in Nederland alleen op daarvoor aangewezen naturistenplekken. De Borkeld heeft zulke gebieden niet.

