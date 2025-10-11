Ruben vindt per toeval nieuwe vissoort in Nederland

De 19-jarige Ruben Vermeule geloofde zijn ogen niet, toen hij diep in de Noordzee een slijmerig visje zag. "Huh, die hoort hier niet", dacht hij. De jongen - ook wel de Zeeuwse Freek Vonk genoemd - probeert alle vissoorten van Nederland te vinden om ze vervolgens te delen op zijn sociale media. Maar een nÃ­euwe soort ontdekken, had hij nooit voor mogelijk gehouden. Toch gebeurde het, Ruben ontdekte de ringnek slijmvis. "Dit is echt geweldig."Ruben deelt op zijn sociale media video's van zijn zoektocht naar alle vissoorten die in Nederland te zien zijn. Hij wil daarmee mens en dier dichter bij elkaar brengen. "Op de middelbare school kenden mijn klasgenoten alle Kardashians, maar lang niet alle diersoorten. Dat vond ik zo gek. Ik wil daarom aan iedereen laten zien hoe mooi de natuur is", vertelt hij aan RTL Nieuws.Vorige maand kreeg Ruben de uitnodiging van een volger of hij mee wilde met een duikboot de Noordzee op. Samen sprongen ze van boord, ongeveer 20 kilometer uit de kust van Callantsoog. "En toen zag ik op een gegeven moment een visje waarvan ik dacht: huh, die hoort hier niet. Ik heb bij een duikcentrum op Lanzarote gewerkt en daar zag ik de vis wel eens. Maar hier? Dat kan niet, joh, dacht ik."Ruben legde zoveel mogelijk van het beestje vast. "Ik had toen nog niet bedacht dat dit weleens een nieuwe vissoort in Nederland kon zijn. Ik dacht vooral: ik zal het wel verkeerd zien."Bij thuiskomst besloot Ruben de beelden te delen in zijn netwerk, waar iedereen het met elkaar eens was: dit was de ringnek slijmvis. Daarna schakelde hij natuurbeschermingsorganisatie RAVON in. Toen ook die vaststelde dat het inderdaad ging om een tot dan toe onbekende vissoort voor Nederland, was Ruben stomverbaasd."Ik heb mijn hele leven al een passie voor natuur en dieren gehad, ik duik al sinds mijn achtste. Als kind heb je dan een ultieme droom om ooit iets bijzonders te ontdekken. Het besef is er daarom ook nog niet helemaal, maar ik ben echt ontzettend blij."Officieel wordt de vis de Parablennius pilicornis genoemd en het is een soort die normaal gesproken in Europa alleen wordt gezien rond bijvoorbeeld de kustlijn van de Middellandse Zee.