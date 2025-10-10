Twee Belgische agenten snuiven en slikken voor verkeerscontrole

Twee voormalige inspecteurs van de Lokale Politie Zuiderkempen zijn veroordeeld tot werkstraffen omdat ze cocaïne en MDMA gebruikten op het werk. De Belgen snoven zelfs vlak voordat ze automobilisten controleerden op drugs. De rechtbank in Turnhout legde de mannen werkstraffen van 70 en 90 uur op, plus een boete van 8.000 euro.

De twee, een 32-jarige man uit Herentals en een 30-jarige uit Scherpenheuvel-Zichem, werkten destijds bij het verkeersteam. Ze wisselden berichten uit waarin ze openlijk spraken over hun drugsgebruik. Uit dat berichtenverkeer bleek dat ze soms aan hun dienst begonnen “vlak nadat ze verdovende middelen hadden genomen”. Volgens het Comité P, dat toezicht houdt op de werking van de politie, voerden ze verkeerscontroles uit “in bedenkelijke toestand”.



Daarnaast raadpleegden de inspecteurs politiedatabanken zonder toestemming. Eén van hen deelde zelfs vertrouwelijke informatie met bekenden over geplande politiecontroles.

De rechter spaarde de mannen niet in zijn oordeel. De twee hebben “hun voorbeeldfunctie als politie-inspecteurs ernstig geschonden” en “het vertrouwen in de politie aangetast”, aldus de rechtbank.



Toch woog mee dat de ex-agenten hun drugsgebruik inmiddels proberen te stoppen. Mochten ze hun werkstraf niet uitvoeren, dan riskeren ze alsnog een gevangenisstraf.

De zaak veroorzaakte grote verontwaardiging binnen de politiediensten, waar collega’s spreken van een “beschamende” aantasting van het vertrouwen in de politie.

Reacties

10-10-2025 12:44:48 allone

Oudgediende



Beschamend is het wel ja. En onverantwoordelijk. Zware straffen zijn het niet. Zijn ze ontslagen? Ik mag toch hopen van wel.

Er staat dat ze agenten zijn en voor de verkeersdienst werkten. Duidelijk is het dus niet. Oh. Er staat ook EX-agenten. Dus hopelijk toch ontslagen



10-10-2025 13:10:10 DrZiggy

Administrator



Twee voormalige inspecteurs van de Lokale Politie



Tenzij ze gepromoveerd zijn, zijn ze inderdaad ontslagen.



Maar toch zou je verwachten dat het even expliciet benoemd wordt als ze naast hun werkstraf en boete ontslagen zijn. Tenzij ze gepromoveerd zijn, zijn ze inderdaad ontslagen.Maar toch zou je verwachten dat het even expliciet benoemd wordt als ze naast hun werkstraf en boete ontslagen zijn.

