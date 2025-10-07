Duizend bergbeklimmers zitten vast op Mount Everest door sneeuwstorm
Bijna duizend bergbeklimmers zitten vast op de Mount Everest door een sneeuwstorm. Reddingswerkers zijn bezig de vluchtwegen naar lager gelegen delen vrij te maken van sneeuw zodat de evacuaties op gang kunnen komen.
Onder de reddingswerkers zijn veel omwonenden. Er zouden al enkele toeristen naar beneden zijn gebracht vanuit het gebied, dat op 4900 meter hoogte ligt.
De sneeuwstorm zette in op vrijdag en hield aan tot de volgende dag. De ticketverkoop voor en de toegang tot het gebied werden opgeschort, toen bekend werd dat velen vastzaten en noodoproepen hadden gedaan via hun WeChat-accounts, een populair Chinees sociaal medium.