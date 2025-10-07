Duizend bergbeklimmers zitten vast op Mount Everest door sneeuwstorm

Bijna duizend bergbeklimmers zitten vast op de Mount Everest door een sneeuwstorm. Reddingswerkers zijn bezig de vluchtwegen naar lager gelegen delen vrij te maken van sneeuw zodat de evacuaties op gang kunnen komen.



Onder de reddingswerkers zijn veel omwonenden. Er zouden al enkele toeristen naar beneden zijn gebracht vanuit het gebied, dat op 4900 meter hoogte ligt.



De sneeuwstorm zette in op vrijdag en hield aan tot de volgende dag. De ticketverkoop voor en de toegang tot het gebied werden opgeschort, toen bekend werd dat velen vastzaten en noodoproepen hadden gedaan via hun WeChat-accounts, een populair Chinees sociaal medium.

Reacties

07-10-2025 11:20:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.543

OTindex: 96.260



Maar waarom die ook allemaal die ene berg op moeten gekkenwerk Weersvoorspelling werkt ook daar niet, blijkbaar.Maar waarom die ook allemaal die ene berg op moetengekkenwerk

07-10-2025 13:31:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.446

OTindex: 28.743

@allone :

Maar waarom die ook allemaal die ene berg op moeten QuoteMaar waarom die ook allemaal die ene berg op moeten Omdat 'ie er is....

07-10-2025 15:04:02 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.775

OTindex: 206

S Quote:

Bijna duizend bergbeklimmers zitten vast op de Mount Everest



Klinkt niet echt meer als een uitdaging om daar naar boven te gaan, als je het met duizend tegelijk kan doen.



Een beetje als Klinkt niet echt meer als een uitdaging om daar naar boven te gaan, als je het met duizend tegelijk kan doen.Een beetje als wachten in de rij voor een achtbaan

07-10-2025 15:07:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.446

OTindex: 28.743

@DrZiggy :

Klinkt niet echt meer als een uitdaging om daar naar boven te gaan, als je het met duizend tegelijk kan doen. QuoteKlinkt niet echt meer als een uitdaging om daar naar boven te gaan, als je het met duizend tegelijk kan doen. niet op de Everest bent geweest. Binnenkort is het bijzonder als jeop de Everest bent geweest.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.