Dit kopje koffie in Dubai kost bijna 600 euro

Dubai is een stad van extremen. De stad heeft het grootste gebouw ter wereld, het grootste winkelcentrum ter wereld en tal van andere records. Sinds vorige maand kun je in Dubai ook terecht voor het duurste kopje koffie ter wereld. De koffie wordt verkocht voor 2500 Dirham, omgerekend zo’n 580 euro.



Roasters Specialty Coffee House heeft vorige maand een officieel wereldrecord gevestigd voor de duurste kop koffie ter wereld, zo blijkt uit gegevens van het Guinness Book of Records.



De astronomische prijs voor het kopje koffie is onder meer te danken aan de gebruikte bonen. De koffiezaak meldt in een bericht op LinkedIn dat voor het kopje ‘de beste en zeldzaamste’ koffiebonen worden gebruikt: La Esmeralda uit Panama.



De bonen staan bekend om hun uitzonderlijke smaakprofiel. De koffie wordt geserveerd in een bijzonder kristalglas uit Japan. Voor de kenners: de koffie wordt bereid volgens de V60-methode, waarbij heet water met de hand langzaam over de gemalen koffie wordt geschonken.



Je hoeft niet op een houtje te bijten als je bereid bent bijna 600 euro te betalen voor een kop koffie. Het kopje wordt geserveerd met een stukje tiramisu en chocolade-ijs, wat zorgt voor een ‘complete, luxueuze koffie-ervaring’.

Reacties

04-10-2025 08:50:21 Mamsie

Oudgediende



de V60-methode, waarbij heet water met de hand langzaam over de gemalen koffie wordt geschonken.



Ik zou toch liever een pannetje of kannetje gebruiken. Dat bespaart je een hoop blaren.

