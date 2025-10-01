Zijn nog geen regels voor: politie Californië kan zelfrijdende auto niet bekeuren

Een auto in Californië maakte voor de ogen van agenten een illegale U-bocht. Toen zij de bestuurder wilden bekeuren, ontdekten de agenten dat er niemand achter het stuur zat. Het ging namelijk om een Waymo, een volledig zelfrijdende auto waarvoor de wet voorlopig nog geen regels heeft.



Bij een stoplicht draaide de auto plotseling om. De agenten die het zagen gebeuren, gaven met hun zwaailichten het signaal om te stoppen, wat het voertuig ook direct deed. Tot hun grote verbazing vonden de agenten geen bestuurder achter het stuur. "Geen bestuurder, geen handen, wie bekeur je dan?", grapte de politie volgens Sky News.



Het bleek om een Waymo-auto te gaan. Waymo is een dochterbedrijf van Google-moeder Alphabet en specialiseert zich in volledig autonome voertuigen. De auto's navigeren met behulp van camera's, sensoren en lidar (een laserachtige radar), en hebben geen menselijke bestuurder nodig.



Sinds juni rijden deze voertuigen rond in San Bruno, Californië, als onderdeel van testprogramma's. In Nederland rijden Waymo-auto's nog niet, en ze worden hier ook niet verkocht. In Europa is volledig autonoom rijden op de openbare weg nog streng gereguleerd.



Omdat er niemand in de auto zat, kon er geen boete worden uitgeschreven. Voor het bekeuren van robots bestaat nog geen wetgeving. De agenten konden wel via de auto contact leggen met iemand van het bedrijf Waymo.



De politie hoopt dat 'herprogrammeren' de auto voortaan op het rechte pad houdt. Intussen wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving, zodat ambtenaren straks rechtstreeks bedrijven kunnen waarschuwen.



Waymo liet aan Sky News weten dat het de situatie onderzoekt en hier lering uit wil trekken om de veiligheid van de voertuigen te verbeteren.



Eerder waren er al soortgelijke incidenten en klachten van buurtbewoners over voortdurend toeterende voertuigen, waardoor enkele auto's vorig jaar moesten worden aangepast. Begin dit jaar reed een Waymo zelfs uit het niets eindeloos rondjes.

Er zijn nog maar een paar problemen: Hardware, software en regelgeving. Maar we zijn onderweg



Dat is letterlijk alles In het filmpje op rtl nieuws:Dat is letterlijk alles

Nu maar hopen dat de programmeurs de foutjes foutloos kunnen maken, want de software doet natuurlijk wat deze personen erop hebben gezet. @DrZiggy : Dat dacht ik ook alNu maar hopen dat de programmeurs de foutjes foutloos kunnen maken, want de software doet natuurlijk wat deze personen erop hebben gezet.

