Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

Chinese onderzoekers hebben een slimme 'botlijm' bedacht die gebroken botten in slechts een paar minuten kan herstellen. Dat kan metalen platen misschien overbodig maken.

De lijm heet Bone 02 en wordt rechtstreeks geïnjecteerd op de plek waar het bot gebroken is. In twee tot drie minuten hecht hij de stukken stevig vast, zelfs als er bloed of vocht bij komt kijken. Dat is iets waar gewone lijmen vaak de mist in gaan.

In het lab bleek de lijm een krachtpatser: hij houdt het uit bij een druk van meer dan 180 kilo voordat hij loslaat. Technisch gesproken heeft hij een afschuifsterkte (hoe goed hij zijwaartse krachten aankan) van 0,5 MPa en een druksterkte (tegen samendrukken) van 10 MPa. Dat betekent dat hij metalen implantaten mogelijk overbodig maakt. Het lichaam breekt de lijm vanzelf af tijdens het genezen.



Het idee kwam van Lin Xianfeng, een orthopedisch chirurg aan de Chinese Zhejiang Universiteit. In 2016 zag hij als jonge arts hoe zelfs de beste chirurgen worstelden met gebroken botten. Toen hij oesters observeerde die zich muurvast hechten aan een brug, klikte het: waarom niet zoiets namaken voor het natte milieu in ons lichaam? Dat eureka-moment leidde tot jaren werk om een veilige, sterke formule te vinden die hard wordt in een omgeving met veel bloed en andere vloeistoffen.



Dit klinkt allemaal super, maar laten we niet te hard van stapel lopen. Het nieuws komt van Chinese staatsmedia, en er is geen info over grote klinische proeven, wetenschappelijke publicaties of goedkeuringen van gezondheidsinstanties. We weten niet hoeveel mensen al met deze lijm zijn geholpen of hoe het op lange termijn uitpakt. Het is spannend, maar alleen als meer onderzoek het bevestigt kunnen we echt spreken van een doorbraak.

Het klinkt super - bijna te super. Meestal is het lichaam zelf de beste genezer. Wat dit spul uiteindelijk in je lichaam gaat doen is de vraag.

