Nederlander wint WK frietbakken in Frankrijk

De eerste prijs van het wereldkampioenschap frietbakken is dit jaar naar een Nederlander gegaan, melden Franse media als BFMTV en Ici. De friet van Siem van Bruggen werd in het Franse Arras uitgeroepen tot de lekkerste ter wereld.

Van Bruggen heeft twee frietzaken in Utrecht en Leiden en is eigenaar van de Dapp frietfiets, die te huren is voor evenementen. Hij maakt friet van biologische aardappelen, gebakken met rozemarijn in plantaardige olie.

"Ik ben heel blij met deze prijs", zegt Van Bruggen tegen Ici. "Friet is erg populair in onze cultuur."

Reacties

29-09-2025 13:32:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.505

OTindex: 96.214

Nou. Ben benieuwd. Aangezien ik nooit in Itrecht / Leiden kom, zal ik ze niet gauw proberen. Maar hij krijgt nu vast nieuwsgierige klanten

