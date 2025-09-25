Loopbrug Tilburg meegesleurd bij botsing met vrachtwagen, voetganger bekneld

Een vrachtwagen is donderdagochtend in Tilburg tegen een loopbrug gereden op de Professor van Buchemlaan. De loopbrug werd daardoor deels meegesleurd en lag bovenop het voertuig. Op beelden is te zien dat de vrachtwagen een heftruck vervoerde.Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Op dat moment liep een voetganger op de brug, laat een woordvoerder van de politie weten. Diegene kwam klem te zitten en raakte daarbij gewond. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man die zijn hond aan het uitlaten was. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De hond bleef ongedeerd.Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. De Professor van Buchemlaan was afgesloten. Omdat dat de hoofdweg is naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, moesten bezoekers omrijden.