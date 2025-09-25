@MIADIA
vier op de tien Nederlanders vinden dat de belangen van hier geboren Nederlanders zwaarder moeten wegen dan die van anderen
Als een voorkeur om eerst hier zaken op te lossen, voordat we buiten de grenzen gaan kijken, al meteen betekent dat je extreem rechts bent, dan vind ik het getal nog vrij laag.
Maar dat is naar mijn mening ook een belangrijkere oorzaak van polarisatie.
Als je ook maar iets van kritisch geluid laat horen dat je minder migratie wilt en eigen cultuur wilt beschermen, dan ben je gelijk een racist en fascist.
Ik kan het prima met mensen vinden van allerlei achtergronden en als ze thuis hun geloof willen uitdragen, moeten ze dat helemaal zelf weten. Maar zodra dat geloof invloed heeft buiten de persoonlijke sfeer, dan mag het wat mij betreft verboden worden.
Daarom zal ik ook wel als extreem rechts weggezet worden. Prima hoor.