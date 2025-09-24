De loterij van de Drentse voetbalclub SV Borger leek een enorme domper te worden, maar het is op de valreep toch een groot succes geworden. Gisteren was de trekking, schrijft RTV Drenthe. Deelnemers konden onder andere een tweedehands Ferrari F430
winnen. De voetbalclub haalde uiteindelijk meer geld op dan het doel van 300.000 euro.
Afgelopen dinsdag was de commissie die de loterij had bedacht nog flink in mineur. De actie met de knalrode sportwagen leek af te stevenen op een fiasco. Met minder dan een week tot de trekking moesten ze nog 17.700 loten kwijt zien te raken. Ieder lot kostte tien euro.
Als dat niet lukte, zou SV Borger blijven zitten met een gat van 150.000 euro. Dinsdag was er dan ook "lichtelijke paniek", zei hoofdtrainer Arne Joling. "Vrijwilligers zijn zes maanden lang dag en nacht hiermee bezig geweest."
Het geld is bedoeld voor de bouw van hun nieuwe clubgebouw. De gemeente betaalt daaraan mee, maar de voetbalclub moet zelf ook 300.000 euro inleggen.
Na aandacht van regionale media en vervolgens ook landelijke media ging de verkoop van de loten als een speer. Binnen twee dagen waren ze 10.000 loten kwijt en de teller bleef lopen. Gisteren sloten ze het avontuur af met een positief resultaat van 550.000 euro.
"Het is echt alleen maar blijheid, vrolijkheid en euforie", reageerde Joling. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor wat hier gebeurd is."
Het geld dat is opgehaald met alle loten is ruim genoeg voor de bijdrage aan hun nieuwe clubgebouw. "Maar ook om andere mooie dingen te doen voor de leden, de jonge voetballertjes en de senioren bij onze club", zegt Joling. "We overhandigen een mooie bruidsschat aan het bestuur."
Alle winnaars kregen maandag bericht. De prijsuitreiking is vrijdag. Het is nog even afwachten of de winnaar van de Ferrari ook daadwerkelijk wegrijdt met de wagen of kiest voor een geldprijs van 75.000 euro.
Hoewel Joling eerder zei dat hij zo'n loterij nooit weer zou doen, komt hij daar nu enigszins op terug. "Misschien doen we het nog wel een keer", zegt hij. "Het is prachtig als een groep vrijwilligers zijn nek uitsteekt." Het eindresultaat maakt hem "enorm trots".
