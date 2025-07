Eeuwenoud scheepswrak bij Madagaskar blijkt piratenschip vol schatten te zijn

Amerikaanse archeologen hebben voor de kust van Madagaskar een scheepswrak ontdekt, waarvan zij denken dat het de Nossa Senhora do Cabo is. Het Portugese schip, dat schatten en tot slaaf gemaakte mensen aan boord had, werd in 1721 gekaapt door Franse piraten.



Het lot van het schip was lange tijd een mysterie. Het wrak bevond zich tussen andere scheepswrakken aan de kust van Madagaskar.



Na jarenlang onderzoek denken onderzoekers de overblijfselen van de Nossa Senhora do Cabo te hebben geïdentificeerd. Het schip was onderweg vanuit India, maar werd in 1721 gekaapt door piraten, onder wie de beruchte kapitein Olivier Levasseur.



Het zou daarna naar het eiland Nosy Boraha zijn gesleept, vlak voor de noordkust van Madagaskar, en de afgelopen driehonderd jaar op de bodem van de zee hebben gelegen.



In het ruim vonden onderzoekers een enorme hoeveelheid schatten, bestemd voor de koningen en hoven van Portugal. Het schip kwam vermoedelijk uit Goa, een Portugese kolonie in India, waar het zijn laadruim had gevuld met Chinees porselein, nootmuskaat, gouden munten, zilveren staven en zijde.



Verder werden er religieuze en ivoren beeldjes, houtsnijwerken en een fortuin aan edelstenen meegenomen. Aan boord zaten ook tweehonderd tot slaaf gemaakte mensen uit Madagaskar, een Portugese edelman en de aartsbisschop van Goa.



Onderzoekers Brandon Clifford en Mark Agostini schatten in Wreckwatch Magazine de totale waarde van de schatten op 138 miljoen dollar.



Om het wrak te identificeren zijn meer dan 3000 objecten en fragmenten boven water gehaald. Verder is het hout van het schip onderzocht en werd niet ver van het wrak een kanon aangetroffen.

13-07-2025 13:19:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.083

OTindex: 95.570

Dan hebben die Fransen niet veel plezier gehad van hun kaping.

Karma?!

