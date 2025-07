Brandweer bevrijdt kind uit winkelwagentje bij Lidl in Kampen

Een kind is woensdagavond vast komen te zitten in een winkelwagentje bij de Lidl aan het Hanzeplein in Kampen.



Het incident gebeurde rond 18.06 uur. Het kind kwam met een been bekneld te zitten in het zitgedeelte van het winkelwagentje en kon niet meer zelfstandig loskomen. Winkelmedewerkers en omstanders probeerden het kind eerst zelf te bevrijden, onder andere met olie, maar dit bleek niet voldoende.



De brandweer werd vervolgens ingeschakeld en wist het kind voorzichtig uit het wagentje te bevrijden. Het kind raakte niet gewond en kon na de bevrijding direct met de ouders mee naar huis.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: