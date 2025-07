Zeldzame lichtshows: glimwormen en vuurvliegjes nu te zien

EDE - In bosranden en graslanden schijnt in de duisternis sprookjesachtig licht. De lampjes kruipen op de grond en vliegen in de lucht. Of zitten misschien wel in jouw achtertuin. Het zijn zeldzame glimwormen en vuurvliegjes. Twee vogeltellers ontdekten ze in de duisternis op de Veluwe en filmden het.“Het was donker in het bos, maar deze glimworm konden we goed zien gloeien”, vertelt vogelteller Caroline van Oostveen. Ze was met een andere teller in het donker op pad om uilen en nachtzwaluwen te vinden. Ineens zagen ze een helder lampje onder een struik.Liefdespartners vindenDe vrouwtjes van de grote glimworm proberen mannetjes te lokken met hun lichtgevende achterlijf. Die bewegen ze omhoog, zodat het andere geslacht ze goed kan zien. De mannetjes hebben grote ogen en kunnen haar al op dertig meter spotten. Ze strekken hun vleugels en vliegen naar haar toe. De mannetjes hebben ook een lichtorgaan, maar die gebruiken ze alleen als ze gestoord worden.De mannen vliegen dus niet met een felle lamp rond, zoals het geval is bij een andere soort: de kleine glimworm, beter bekend als vuurvliegjes. Die vind je vooral in de omgeving van Nijmegen.Zelf licht makenGlimwormen kunnen zelf hun licht maken met stoffen die in hun lichtorganen in hun achterlijf zitten. Deze stoffen heten luciferine en het enzym luciferase. In deze woorden zit het woord lucifer, wat 'lichtdrager' betekent.Zo vind je zeDe glimworm die de tellers tegenkwamen op hun nachtelijke wandeling, was de enige. En dat is niet verrassend, want het zijn zeldzame kevers. Toch is de soort al in Ede, Ermelo, Winterswijk en Zutphen gespot.Wil je zelf een grote glimworm vinden? Zoek dan vanaf 22:30 uur in de avond in graslanden, langs bosranden en bermen naar felle kleine lampjes. Vuurvliegjes vind je vooral in de heuvels rond Nijmegen. Er zijn Gelderlanders die ze in de tuin hebben! Je hebt nog maar even: alleen deze maand geven de kevers nog licht.