Meer dan 200 kinderen ziek door lood in voedsel kinderdagverblijf China

In China zijn 201 kinderen van een kinderdagverblijf opgenomen in het ziekenhuis met loodvergiftiging. Het lood zat in voedsel dat door het verblijf aan de kinderen werd geserveerd. De lokale autoriteiten hebben acht mensen gearresteerd, onder wie de directeur.



Het kinderdagverblijf staat in Tianshui, in de provincie Gansu in het noordwesten van China. Op verschillende Chinese mediakanalen wordt gezegd dat kinderen maagpijn hadden en pijn aan hun benen, verlies van eetlust en haaruitval. Ook zouden van sommige kinderen de tanden zwart zijn geworden.



Onderzoekers ontdekten dat de directeur het keukenpersoneel toestemming had gegeven om voedsel te maken met behulp van online gekochte verfpigmenten. Later bleek dat daar lood in zat. Op de verpakking stond ook duidelijk dat de pigmenten oneetbaar waren.



Volgens staatsomroep CCTV zijn 223 voedselmonsters van de school getest. In een rode dadelcake en een saucijzenbroodje werden loodgehaltes van ruim 2000 keer de officiële limiet aangetroffen. De school werd in 2022 opgericht en telt in totaal 251 leerlingen.



De Chinese voedingsmiddelenindustrie heeft ondanks pogingen tot verbetering een slechte reputatie. Het meest geruchtmakend was het melkpoederschandaal, waarbij melkpoeder werd aangelengd met de vulstof melamine, om te verhullen dat de melk was aangelengd met water.



Uit inspecties door toezichthouders in 2022 bleek dat er nog altijd problemen waren in de horeca en bij landbouwproducten.

