Slapende boer in Turkije verwond door ontsnapte leeuw

In Turkije is een man gewond geraakt toen hij werd gegrepen door een leeuw. Het dier was ontsnapt uit Land of Lions, een safaripark met veel wilde dieren, in Manavgat. Dat is een stad aan de Turkse Middellandse Zeekust, iets ten oosten van Antalya.



Leeuw Zeus slaagde er door onbekende oorzaak in om uit zijn kooi te ontsnappen. Een paar uur later viel hij een man van 53 aan die buiten lag te slapen, nadat hij de pistachebomen op zijn land water had gegeven.



De boer vertelde aan een Turks persbureau dat hij een soort gefluister hoorde. "Toen ik mijn deken optilde, dook de leeuw op me", zei Suleyman Kir. "Er ontstond een worsteling. Toen ik de nek van de leeuw greep, liet hij los." De man raakte gewond aan zijn hoofd en schouder en is naar een ziekenhuis gebracht.



Politieteams gingen, geholpen door drones, naar de leeuw op zoek en vonden hem niet veel later in de buurt van een aantal hotels. Leeuw Zeus is later doodgeschoten.



Land of Lions adverteert dat het park de grootste leeuwenfamilie ter wereld heeft. Het park heeft ook tijgers, beren en wolven.

Reacties

07-07-2025 12:22:50 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.215

OTindex: 24.875

Triest verhaal. Gelukkig heeft de boer het kunnen navertellen. Die dierentuin moet duidelijk eens een goede "zoo licence" inspectie hebben. Kennelijk zijn daar de protocollen of de verblijven voor de dieren niet op orde.

07-07-2025 13:36:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.041

OTindex: 95.527

De grootste leeuwenfamilie heeft nu 1 leeuw minder.



Hij hoorde gefluister?

07-07-2025 13:55:29 submarine

Erelid



WMRindex: 1.291

OTindex: 495

@allone :





Hij hoorde gefluister? QuoteHij hoorde gefluister?

Dat vraag ik me ook af. Het lijkt me stug dat die leeuw tegen die boer fluisterde: 'Pssst, slaap je?'



Quote:

Toen ik de nek van de leeuw greep, liet hij los.

Kijk eens aan, die boer heeft kennelijk tijdens zijn worsteling kracht genoeg om indruk te maken op een leeuw. Dat vraag ik me ook af. Het lijkt me stug dat die leeuw tegen die boer fluisterde: 'Pssst, slaap je?'Kijk eens aan, die boer heeft kennelijk tijdens zijn worsteling kracht genoeg om indruk te maken op een leeuw.

