Bestuurder beseft na 280 kilometer dat hij zijn vrouw vergeten is

Opvallende noodoproep in Frankrijk: een man belde zaterdagochtend de politie met de boodschap dat hij zijn vrouw (62) vergeten was op een parkeerplaats naast de snelweg. Alleen wist hij niet meer welke.



Het vreemde telefoontje kwam rond 8.30 uur in Saugnac-et-Muret (Landes) binnen. De Parijzenaars wilden ’s nachts richting Marokko rijden, maar iets voorbij Bordeaux stelde de bestuurder plots vast dat zijn echtgenote niet meer in de wagen zat.



Het enige wat hij nog wist, is dat hij een tussenstop gemaakt had bij een tankstation. Maar waar precies? Geen flauw idee...



Verschillende teams kamden parkeerplaatsen in de regio uit, maar zonder succes. Onderzoek bracht wel raad: het signaal van haar telefoon werd opgepikt in Pamproux (in de buurt van Poitiers).



De vrouw bleek al om 4 uur ’s nachts achtergelaten te zijn en was de hele tijd ter plaatse gebleven. Gelukkig verkeerde ze nog in goede gezondheid.



Voor haar partner zat er niets anders op dan de volle 280 kilometer terug te rijden. Of het een hartelijk weerzien werd, valt te betwijfelen.

Reacties

07-07-2025 12:19:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.215

OTindex: 24.875

Fijn zo'n man die veel aandacht voor je heeft...

07-07-2025 13:34:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.041

OTindex: 95.527

@BatFish :



Zulke verhalen heb ik al vaker gehoord en gelezen.

Zie gerelateerde artikelen.



Maar het blijft ongelofelijk Zulke verhalen heb ik al vaker gehoord en gelezen.Zie gerelateerde artikelen.Maar het blijft ongelofelijk

07-07-2025 14:11:46 submarine

Erelid



WMRindex: 1.291

OTindex: 495

Als verstandige bestuurder hield hij z'n ogen natuurlijk strak op de weg gericht.

07-07-2025 14:27:19 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.969

OTindex: 20.064

S Hij dacht natuurlijk dat zijn vrouw in slaap was gevallen. Gauw doorrijden zonder haar gezeur te moeten aanhoren.

07-07-2025 14:57:30 omeHenk

Junior lid

WMRindex: 7

OTindex: 1

Als dat geen neuken wordt...

