Britse archeologen kunnen Romeinse XXL-schoenen niet verklaren

Britse archeologen staan voor een raadsel na de vondst van ongebruikelijk grote schoenen, vermoedelijk uit de Romeinse tijd. Ze werden ontdekt toen de archeologen verdedigingsgreppels van een Romeins fort in het graafschap Northumberland uitgroeven.Het gaat om 32 leren schoenen, waarvan 8 met de Britse maat 13 of 14 (Europese maat 48 of 49). Van de ongeveer 5000 schoenen die de afgelopen 55 jaar in de omgeving waren opgegraven, had slechts 0,4 procent maat 13 of 14. Bij de in mei opgegraven schoenen was dat percentage 25 procent. De grootste schoen is 32,6 centimeter lang.De vondst is niet makkelijk te verklaren, zegt archeoloog Rachel Frame tegen de BBC. "We moeten aannemen dat het iets te maken heeft met de mensen die hier woonden, dat ze grotere voeten hadden, dat ze misschien wel langer waren dan anderen, maar we weten het niet", zei ze.Vooralsnog gaan de onderzoekers ervan uit dat de schoenen uit de Romeinse tijd stammen. Onderzoek van aardewerk, dat in dezelfde bodemlaag is aangetroffen, moet daar zekerheid over geven.Dat er in dit gebied veel oude schoenen goed bewaard zijn gebleven komt door de bodemgesteldheid. In de bodem zit weinig zuurstof, waardoor het leer nauwelijks vergaat.