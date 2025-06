Mannen die wachten op hun shoppende vrouw hebben dag van hun leven

Kledingzaak in, kledingzaak uit, pashokje in, pashokje uit. Voor veel mensen een geweldig uitje dat urenlang leuk blijft, maar met een 'Wachtende Man' erbij is het niet te doen. In Winterswijk hebben ze dit probleem creatief weten op te lossen met afleiding en vermaak.



Het evenement is ingericht op mannen met een shopaholic als partner. Om ze een steuntje in de rug te bieden tijdens het lange wachten, heeft Winterswijk zondag de 'Dag van de Wachtende Man' ontwikkeld. Op deze dag wordt het centrum van de stad in de Achterhoek omgetoverd tot een waar paradijs voor mannen. Zo hoeven ze niet langer saai op een bankje zitten te wachten, terwijl hun vrouw het zoveelste nieuwe truitje aan het passen is.



Terwijl de vrouwen naar hartenlust winkelen, hoeven de mannen zich met oldtimers, flipperkasten, muziek en een groot dartbord niet te vervelen. Volgens Marcel Theunissen, die de dag bedacht heeft, is "de wachtende man" een herkenbaar iets. "Als je er eentje aanwijst, weet iedereen waar je het over hebt", aldus Theunissen.

30-06-2025 15:29:40 allone

Wat een clichés.



Ik haat winkelen, dus als ik een man had die graag saaie dingen doet, zou ik hem de boodschappen laten doen.



Waarom gaan die mannen überhaupt met hun shoppende vrouwen mee? Ik begrijp er niets van.



En waarom gaat men er in Winterswijk van uit dat die wachtende mannen geïnteresseerd zijn in oldtimers en flipperkasten?

30-06-2025 15:39:01 Emmo

1: Om de portemonnee te dragen cq in de gaten te houden

2: Om als pakezel / pakjesdrager te dienen

3: Om als klankbord te dienen Er zijn een aantal redenen denkbaar:1: Om de portemonnee te dragen cq in de gaten te houden2: Om als pakezel / pakjesdrager te dienen3: Om als klankbord te dienen

01-07-2025 00:59:25 HoLaHu

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan bij de wachtende mannen zou zitten...Ik heb een Lief die shoppen heerlijk vindt, terwijl ik er een grote hekel aan heb! Voor mij is het: Dit is wat ik wil, ik vind het in deze winkel, ik koop het en ga naar huis. Voor mijn Lief is het: Dit is wat ik wil, ik vind het in deze winkel, ik ga nog naar tig andere winkels om te kijken of het nog mooier of goedkoper kan, ik ga na uren terug naar de eerste winkel, koop het alsnog en ga dan eindelijk naar huis.......

