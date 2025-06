Maximumstraf voor begrafenisondernemer VS die lichamen opsloeg

Een Amerikaanse begrafenisondernemer heeft de maximale straf van 20 jaar gekregen voor het jarenlang respectloos opslaan van 190 lichamen. Nabestaanden dachten dat Jon Hallford hun de as van geliefden had opgestuurd, maar in feite liet hij de overledenen vergaan in een gebouwtje in de staat Colorado.



Het OM had een straf van 15 jaar geƫist, zijn advocaten drongen aan op 10 jaar cel. De rechter vond echter alleen de maximumstraf gepast: "Dit is niet zomaar een ordinaire fraude".



De mensonterende praktijken van Hallford en zijn vrouw kwamen aan het licht toen de politie in 2023 een inval deed in hun "ecologisch uitvaartcentrum" vanwege een penetrante geur. Agenten ontdekten dat de ontbindende lichamen sinds 2019 willekeurig opgestapeld in het bedrijf waren bewaard.



Nabestaanden waren geschokt over de feiten. "Ik lig 's nacht wakker: was ze naakt? Was ze als brandhout opgestapeld", zei nabestaande Derrick Johnson in een slachtofferverklaring na de dood van zijn moeder. In zeker twee gevallen bleek Hallford bij een uitvaart het verkeerde lichaam te hebben overgedragen.



Hallford gebruikte het geld voor de begrafenissen voor nieuwe auto's, om luxegoederen te kopen en in cryptovaluta te investeren. Johnson: "Het geld van mijn moeders crematie is waarschijnlijk opgegaan aan een cocktail, een dagje kuuroord of een eersteklasvlucht."



Naast de betalingen voor begrafenissen inde Hallford ook onterecht coronasteun van de overheid. In totaal maakte hij zo bijna een miljoen dollar buit. Zijn vrouw hoort in september haar straf. Naast deze fraudezaak loopt er ook nog een proces over het respectloos behandelen van de stoffelijke resten, dat vonnis volgt in augustus.



Hallford heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden over zijn acties. "Het spijt me enorm. Ik haat mezelf om wat ik heb gedaan."

