Australische realityster gearresteerd voor afhakken hoofd partner

De Australische politie heeft voormalig realityster Tamika Chesser opgepakt voor de moord op haar vriend. Zijn lichaam werd vorige week verminkt aangetroffen en de politie is nog op zoek naar zijn afgehakte hoofd, meldt de omroep ABC.

Chesser werd donderdag gearresteerd en haar identiteit is bekendgemaakt zodat getuigen misschien kunnen helpen bij het opsporen van het hoofd van haar vriend Julian Story. "Het is belangrijk dat we Julians hoofd terugvinden, zodat de familie de kans krijgt om hem te begraven", zei de politie.

Een getuige schakelde de brandweer in, omdat hij zag dat er veel rook uit Chessers appartement in Port Lincoln kwam toen ze vertrok om de honden uit te laten. In de badkamer werd het lichaam gevonden, volgens de politie "ernstig verbrand en verminkt".

De 34-jarige Chesser werd bekend als deelnemer van het programma Beauty and the Geek. Ze wordt nu vastgehouden in een psychiatrische instelling, in afwachting van haar rechtszaak.

Reacties

28-06-2025 14:42:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.987

OTindex: 95.416

Poeh. Behoorlijk extreem. Goede messen hebben ze daar. Of was het een bijl? Of?

En die vriend heeft zich niet kunnen verdedigen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: