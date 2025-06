Zoon van Noorse kroonprinses Mette-Marit verdacht van 23 misdrijven

Marius Borg Høiby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt verdacht van 23 misdrijven en overtredingen. Daaronder zijn drie verkrachtingen en vier gevallen van seksueel misbruik.De Noorse politie maakte bekend dat het onderzoek naar Høiby na tien maanden is afgerond en dat de zaak aan het Openbaar Ministerie is overgedragen. Dat zal beslissen of Høiby wordt vervolgd.De 28-jarige Høiby werd vorig jaar meermalen opgepakt voor zaken als verkrachting, mishandeling en het negeren van een straatverbod.De Noorse politie maakte niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Een van de advocaten van Høiby stelt dat het er tussen 15 en 20 zijn, meldt de Noorse publieke omroep NRK.Høiby ontkent dat hij schuldig is aan verkrachting. Hij zou veertien keer zijn verhoord door de politie. Het Noorse koninklijke huis zal niet reageren zolang de zaak loopt.Høiby is de oudste zoon uit een eerder huwelijk van kroonprinses Mette-Marit en stiefzoon van kroonprins Haakon. Hij heeft geen koninklijke titel. Høiby blijft op vrije voeten in afwachting van een mogelijk proces.