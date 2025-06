Australische kitten draait bijna uur mee in wasmachine

Waar is Pablo gebleven? Dat dacht zijn baasje toen ze haar kitten bijna een uur niet kon vinden. De Australische kat bleek mee te hebben gedraaid tijdens een wasbeurt. Na zeven dagen in het dierenziekenhuis was Pablo bijna helemaal hersteld van 3000 rondjes in het apparaat."Als katten echt negen levens hebben, dan heeft Pablo er nu misschien acht", schreef het Australische dierenziekenhuis Small Animal Specialist Hospital (SASH) eerder deze maand op sociale media. Dat ziekenhuis, vlakbij de oostkust, heeft Pablo zeven dagen intensief verzorgd na zijn 55 minuten in de wasmachine. Het dier werd gemonitord, kreeg medicatie, oogdruppels en werd verzorgd met neusdoekjes.Je zult je vast afvragen hoe de kitten in de machine terechtkwam. De negen maanden oude kat bleek de wasmachine te zijn binnengeglipt en lag waarschijnlijk te dutten. Zijn baasje merkte hem niet op toen ze een koude was startte. Pas toen de was aan het draaien was, merkte ze op dat ze haar huisdier miste.Na de 55 minuten durende wasbeurt vond ze Pablo, in kritieke toestand. Hij werd met spoed naar Australische SASH gebracht. Daar werd een week lang dag in dag uit voor hem gezorgd door vier artsen.Inmiddels is Pablo ontslagen uit het dierenziekenhuis. Hij is hersteld, op lichte verwondingen aan zijn achterpoot en het puntje van zijn staart na. "Hij komt nog steeds bij ons langs voor verbandwissels, controles en knuffels", aldus de SASH. Het ziekenhuis noemt hem een 'wonderkat' met 'brutale nieuwsgierigheid'.