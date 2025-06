Een NS-conducteur verdient 2960 euro bruto per maand, Koolmees 41.300 euro

De NS dreigt dat de kaartjes duurder zullen worden als de stakers hun zin krijgen. De vakbonden willen een forse verhoging van de lonen. Er zit een fors gat tussen wat de bonden vragen en de NS wil of kan bieden. "De vakbonden eisen 7 tot 8 procent meer loon per jaar, wij bieden nu 3,25 en 2,75 procent voor 2025 en 2026", zegt topman Koolmees.

Het zijn uiteraard appels en peren. Maar het is toch niet onbelangrijk om te weten wat Koolmees en de andere directeuren zelf verdienen.

Een conducteur bij de NS begint met een startsalaris tussen de 2532 en 2960 euro bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. Uiteindelijk kun je doorgroeien naar een salaris van 3785 euro per maand.



In 2023, zijn eerste volledige jaar in dienst bij NS, stond zijn vaste jaarbeloning op een kloeke € 509.758. De rest van het bestuur volgde op gepaste afstand, met € 419.803, schrijft Quote.

Maar over 2024 (cijfers van 2025 zijn er nog niet) haalde de top de broekriem aan. Omdat NS erg veel verlies maakte en maakt, leverden Koolmees & co 10 procent salaris in. 2024 ging alleen niet over rozen. Tien procent minder, dus onder de streep een bruto salaris van € 477.133 voor Koolmees.

Reacties

17-06-2025 11:09:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.920

OTindex: 95.362

Arme Koolmees. Misschien kan hij wat bijverdienen?

17-06-2025 11:11:27 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.567

OTindex: 6.526

jaja, verschil moet er zijn (en blijven, kennelijk)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: