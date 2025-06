Betrapt op beeld: Fatbikegangster krijgt zijn vuurwapen niet aan de praat

Een man op een fatbike heeft in Enschede geprobeerd een woning onder vuur te nemen, maar stuitte daarbij op een probleempje: zijn wapen werkte niet mee. Wat volgde was een minutenlange worsteling midden op straat, waarbij de man vloekend en tierend aan het vuurwapen stond te prutsen.Even terug naar huis voor een rebootWie dacht dat de man daarna eieren voor zijn geld koos, heeft de Enschedese vastberadenheid onderschat. Enkele tijd later keerde hij terug naar de plek des onheils — en dit keer werkte het wapen wél. Wat volgde was een daadwerkelijke beschieting van de woning. Over de aanleiding voor deze schietpartij is nog niets bekend. Wel staat vast dat de politie inmiddels een onderzoek is gestart.