Zware sneeuwval in Zuid-Afrika, Namibië en Lesotho

Delen van Zuid-Afrika, Namibië en Lesotho hebben zware sneeuwval gehad door de ijzige kou die over het gebied trok. Het koufront bracht maandag zeldzame sneeuwval naar delen van Zuid-Afrika, waardoor daken bedekt raakten, wegen verstopt raakten en noodhulpdiensten in verschillende provincies, die niet gewend zijn aan zulke winterse omstandigheden, moesten worden ingezet. De Lesotho Tribune noemde het de grootste sneeuwval in de recente geschiedenis van Lesotho.Het skigebied Afriski Mountain Resort in Lesotho adviseerde bezoekers hun reis uit te stellen tot de omstandigheden verbeterd waren. Hulpdiensten van het resort moesten tien mensen redden die vastzaten in de sneeuw bij Mahlasela, in Butha-Buthe, waar het hevig sneeuwde. Vrachtwagenchauffeurs en terreinwagens zonder sneeuwkettingen waren vast komen te zitten op de met sneeuw bedekte wegen.De Zuid-Afrikaanse Weerdienst (SAWS) gaf een reeks waarschuwingen af ​​nadat de temperaturen 's nachts daalden, wat leidde tot sneeuwval in Gauteng, de Oostkaap en hoger gelegen delen van KwaZulu-Natal – regio's waar sneeuw zeldzaam is en meestal beperkt blijft tot lichte sneeuwbuien.Video's en afbeeldingen verspreidden zich snel op sociale media, waarop te zien was hoe kinderen sneeuwpoppen bouwden in voorsteden, auto's die langzaam over ijzige wegen reden en normaal gesproken zonovergoten landschappen wit kleurden. Hoewel de taferelen velen opwondden, zorgden ze ook voor gevaarlijke omstandigheden op de grond. Verschillende snelwegen en bergpassen waren tijdelijk afgesloten vanwege ijs en verminderd zicht. De autoriteiten drongen er bij automobilisten op aan onnodige reizen te vermijden, wijzend op een toenemend aantal kleine aanrijdingen en weersgerelateerde incidenten.Hulpdiensten werden de hele dag door ingezet om gevallen van onderkoeling onder daklozen te behandelen en gestrande automobilisten te helpen. In veel gebieden sloten scholen en bedrijven vroegtijdig of bleven ze gesloten uit voorzorg. Gemeenten mobiliseerden rampenbestrijdingsteams om dekens, warme kleding en voedsel uit te delen aan kwetsbare gemeenschappen."Dit is een ongebruikelijke gebeurtenis voor een groot deel van het land", aldus een woordvoerder van SAWS. "Het systeem dat deze kou veroorzaakt, is intenser dan de typische winterpatronen en zal naar verwachting de komende 24 tot 48 uur aanhouden."Hoewel Zuid-Afrika tijdens de winter op het zuidelijk halfrond te maken krijgt met koude periodes, blijft sneeuwval een uitzondering in dichtbevolkte gebieden zoals Johannesburg of de lager gelegen delen van de Oostkaap. Het huidige weersysteem wordt nauwlettend in de gaten gehouden, aangezien functionarissen zich voorbereiden op verdere verstoringen.Meteorologen verwachten dat de omstandigheden later deze week geleidelijk zullen verbeteren, maar tot die tijd blijft het land worstelen met de onverwachte komst van een sneeuwrijke winter.