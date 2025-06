Chinese banken mogen klanten niet meer lokken met speelgoed met Nederlands tintje

Opmerkelijk nieuws uit China. Daar mogen banken niet langer speelgoed weggeven aan nieuwe klanten. De aanleiding? 'Monsters' met een Nederlandse tintje die razend populair zijn en gratis werden weggegeven.De Chinese financiƫle toezichthouder heeft banken in het land gevraagd om niet langer voordeeltjes te bieden aan nieuwe klanten die een lening of hypotheek afsluiten of een spaarrekening openen.De nieuwe regel is in het leven geroepen na een actie van de Chinese bank Ping An, schrijft persbureau Bloomberg. Wie 50.000 Chinese yuan (ruim 6000 euro) op een bankrekening van Ping An zette, kreeg in een aantal Chinese steden bijvoorbeeld een Labubu-poppetje.De Labubu-poppetjes zijn razend populair sinds ze zijn gespot in de handen van K-pop-rapper Lisa van Blackpink en zangeres Rihanna. Het speelgoed is ontworpen door kunstenaar Kasing Lung, die in Hongkong werd geboren en in Nederland opgroeide.Mensen geven honderden euro's aan de poppetjes uit. Grote vraag: waarom?Bij de Ping An Bank konden nieuwe klanten kiezen tussen een Labubu-poppetje of een andere cadeaubox.De Chinese toezichthouder staat dit niet langer toe uit angst dat de winstmarges van banken verder dalen, schrijft Bloomberg. Door dalende rentes en hevige concurrentie staan de Chinese banken onder druk.De marketingcampagne van Ping An Bank ging viral op Chinese sociale media, schrijft The Guardian. Hoewel de poppetjes in meer dan vijfhonderd winkels in dertig landen worden verkocht, zijn ze bijna nergens verkrijgbaar. Er is enorm veel vraag naar.RTL Z sprak eerder dit jaar met Lung, die de poppetjes bedacht. "Je neemt ze overal mee naartoe, het zijn echt vriendjes", zei hij over de knuffelachtige en harige 'monstertjes'.Dat de poppetjes zo populair zijn, komt door het kenmerkende uiterlijk, legde Lung aan RTL Z uit. Hij tekende de eerste monsters meer dan vijftien jaar geleden. Inspiratie deed hij naar eigen zeggen onder meer op tijdens zijn jeugd in Woerden. De kunstenaar was bijvoorbeeld enthousiast over Jip & Janneke, Nijntje en de Eppo.