Populairste TikTokker ter wereld Khaby Lame aangehouden en VS uitgezet

De populairste TikTokker ter wereld, Khaby Lame (25), is onlangs in de Verenigde Staten aangehouden en heeft het land inmiddels moeten verlaten. De internetster, bekend van zijn humoristische filmpjes waarin hij met enkel gezichtsuitdrukkingen situaties nuchter uitlegt, verbleef sinds eind april in Amerika.



Khaby, voluit Seringe Khabane Lame, werd op 6 juni opgepakt door de Amerikaanse immigratiedienst ICE op het vliegveld van Las Vegas. Reden daarvoor: hij zou de termijn van zijn visum hebben overschreden.



Het nieuws werd naar buiten gebracht door de conservatieve influencer Bo Loudon, een goede vriend van de zoon van Donald Trump. Bo beweert zelfs degene te zijn die melding maakte van Khaby's visumproblemen.



Na enige onduidelijkheid bevestigde een woordvoerder van ICE dat Khaby inderdaad is aangehouden vanwege een immigratieovertreding. Inmiddels heeft de TikTokker de Verenigde Staten verlaten. Op zijn eigen socialmediakanalen heeft de TikTokker, met meer dan 160 miljoen volgers, zelf niets over het incident gedeeld.



