Kindertekeningen worden verkeersborden in Brunnepe

Vrijdag 6 juni 2025, een vrolijke middag vol creativiteit en bewustwording is vandaag de verkeersbordenactie in Brunnepe (Kampen) van start gegaan. Wethouder voor Verkeer, Richard Boddeus gaf symbolisch het startschot tijdens een bijeenkomst bij ’t Ukien. Hier mochten basisschoolkinderen hun eigen verkeersborden schilderen. De actie is bedoeld om automobilisten bewust te maken van hun snelheid in woonwijken.Een deskundige jury, bestaande uit wethouder Boddeus, een verkeersdeskundige en inwoners uit de wijk, beoordeelde de creatieve verkeersborden. Hannah Bos en Davion Visscher mogen zichzelf echte Picasso’s noemen en gaan er met de winst vandoor. De winnende ontwerpen worden binnenkort als echt verkeersbord geplaatst in de wijk. Hiermee wordt niet alleen het creatieve werk van een kind vereeuwigd, maar ook bijgedragen aan een veiliger Brunnepe. Met kindertekeningen op verkeersborden hoopt de organisatie op een speelse, maar doeltreffende manier bestuurders aan te sporen tot langzamer rijden.De middag werd georganiseerd door De Buurtmakers in Brunnepe samen met WijZ Welzijn en de gemeente Kampen. De kinderen gingen enthousiast aan de slag met verf en kwasten om hun ideale verkeersbord te ontwerpen. Elk kind mocht zijn of haar schilderij mee naar huis nemen om voor het raam te zetten. Zo verspreiden de creatieve boodschappen zich door de hele wijk.Inwoners in Brunnepe die in hun straat overlast ervaren door hardrijdend verkeer en dit mooie verkeersbord ook in hun straat willen zien hangen, kunnen dit melden via brunnepe @KAMPEN .nl. Ook kan contact opgenomen worden met de wijkregisseur van Brunnepe, Cynthia Last, telefoonnummer 06-25120671. Het winnende verkeersbord wordt op basis van de aanmeldingen op verschillende plekken in de wijk geplaatst. Zo blijft de boodschap zichtbaar en actueel, precies daar waar het nodig is.