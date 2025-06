Met een computer op je bagagedrager fiets je straks veiliger

In Nederland raken jaarlijks tienduizenden fietsers betrokken bij verkeersongelukken. Dat is een groeiend probleem, zeker nu het gebruik van e-bikes onder ouderen toeneemt. Met het project Smart Connected Bikes zet de Universiteit Twente in op technologie als oplossing. Door middel van sensoren remmen deze fietsen bijvoorbeeld automatisch bij een gevaarlijk punt. De eerste slimme e-bikes zijn inmiddels op straat getest in Enschede."We weten dat heel veel mensen op de eerste hulp terechtkomen, onder wie veel fietsers en e-bikegebruikers. Daar zitten ook veel ouderen tussen. In de afgelopen jaren is het aantal incidenten met fietsers enorm toegenomen," observeert Karst Geurs, Professor of Transport Planning aan de UT en een van de projectcoördinatoren van Smart Connected Bikes.Dus wat is dan de oplossing? "We zouden de infrastructuur veiliger kunnen maken. Een andere optie is om de snelheidslimieten voor auto’s te verlagen naar bijvoorbeeld dertig kilometer per uur." Maar volgens Geurs en zijn team slaan we bij het kijken naar oplossingen vaak de fiets zelf over. Want waar de auto allerlei nieuwe technologieën krijgt om de verkeersveiligheid te verbeteren, is er aan de fiets eigenlijk niks veranderd.Het uitgangspunt van de ontwikkelde fiets is erg simpel, zo legt ook Geurs uit: "We proberen eigenlijk een stukje van de techniek die al in auto’s zit, naar de fiets te brengen. En dan kijken we wat wel en niet werkt, maar ook wat de fietser prettig en aangenaam vindt. Want het moet het niet alleen veilig zijn, maar ook comfortabel."Frank Hemme, masterstudent Civil Engineering en lid van het projectteam, laat zien hoe de techniek werkt. "In de bak achterop de fiets zit een Jetson Nano, wat een minicomputer is. En die computer voert alle berekeningen uit."Om gevaren te herkennen is de fiets uitgerust met allerlei sensoren. Wordt zo’n gevaarlijk punt bereikt, dan krijgt de fietser een geluidssignaal te horen via de oordopjes. Tegelijkertijd schakelt de trapondersteuning uit, of remt de motor automatisch bij.In samenwerking met Accell Group, TNO, TU Delft en het Saxion hoopt Geurs met zijn team met dit project de fiets van de toekomst te ontwikkelen. Sterker nog, als het aan hem ligt, is deze e-bike over een paar jaar te vinden in de winkel. ‘’We zijn nu aan het onderzoeken wat voor fiets de gebruiker ook accepteert. De fiets moet comfortabel zijn en de gebruiker moet er de meerwaarde van inzien. Dat spanningsveld gaan we nu verder onderzoeken.’’Deze en volgende week zal de huidige versie van de fiets getest worden.