Schepen Nederlands offshorebedrijf Allseas gaan op kernenergie varen

De grote installatieschepen van het Nederlandse offshorebedrijf Allseas moeten na 2030 op kernenergie gaan varen. Het bedrijf werkt samen met de Technische Universiteit Delft aan de ontwikkeling van kleine kernreactoren.



"Ons doel is om in 2030 te starten met de productie", zegt projectleider Stephanie Heerema. "De eerste toepassing is waarschijnlijk aan land, daarna volgen onze schepen en de industrie." Allseas wil de CO2-uitstoot van het bedrijf in 2030 met 30 procent omlaag gebracht hebben en in 2050 CO2-neutraal zijn.



Allseas is de eerste grote reder ter wereld die een overstap naar kernenergie aankondigt. Tot nu toe varen alleen militaire vaartuigen zoals vliegdekschepen en grote onderzeeërs op kernenergie. Het vlaggenschip van Allseas, de Pioneering Spirit, is met een lengte van 382 meter langer dan een Amerikaans vliegdekschip. Bij sommige werkzaamheden moeten de installatieschepen lang op zee blijven, zonder dat er een grote haven in de buurt is. Dat maakt het tanken van duurzame brandstof ingewikkeld.



Om de CO2-uitstoot van de schepen terug te dringen, kiest Allseas daarom niet voor waterstof, methanol of ammoniak, maar voor kernenergie. Tot nu toe varen grote zeeschepen vooral op stookolie, een van de meest vervuilende brandstoffen.



De regels voor verduurzaming van de scheepvaart zijn kortgeleden aangescherpt door de IMO, de internationale scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties. De zeescheepvaart veroorzaakt ongeveer 3 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.



De grote Franse reder CMA-CGM heeft al een aantal grote containerschepen die varen op vloeibaar gas (lng). Dat is schoner dan stookolie, maar veroorzaakt nog altijd CO2-uitstoot. De Deense reder Maersk heeft kortgeleden in Rotterdam een groot containerschip gedoopt dat op methanol kan varen.



De techniek voor dit soort duurzame brandstoffen is er, maar de beschikbaarheid van de brandstof is klein en de kosten zijn hoog. Ook bij internationale bedrijven met grote containerschepen wordt daarom gekeken naar de mogelijkheden van kernenergie.



Kleine kernreactoren worden onder meer aangeboden door Rolls Royce, dat ook de motoren voor Britse kernonderzeeërs bouwt. Inmiddels timmert het bedrijf aan de weg met de Small Modular Reactor (SMR). Deze kleine kernreactor kan ook ingezet worden bij grote industrieën op land.



Allseas koopt geen kant-en-klaarproduct van Rolls Royce, maar ontwikkelt een eigen SMR in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Het gaat om een zogenoemde hoge-temperatuur-gasgekoelde reactor.



De techniek van deze vierde generatie reactor veroorzaakt volgens de betrokkenen minder vervuilende afvalstoffen dan oude kernreactoren. De veiligheid en duurzaamheid van de nieuwe techniek is de afgelopen tien jaar getest in de hoge flux reactor van de TU Delft in Petten.



De techniek die Allseas ontwikkelt, kan ervoor zorgen dat Nederland voorop gaat lopen in de verduurzaming van de internationale zeescheepvaart denkt Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. "Het draagt ook bij aan de doelstelling van de EU om de energiezekerheid te verbeteren en concurrentiekracht te vergroten." Kernenergie maakt Nederland en Europa volgens Koster minder afhankelijk van brandstof uit andere landen en continenten.

Reacties

05-06-2025 16:21:25 Emmo

De overheid is er nog járenlang over aan het delibereren en een commercieel bedrijf beslist en bouwt in vijf jaar.

Kleine moeilijkheid: De wetgeving in diverse landen. In bijvoorbeeld Australië en Nieuw Zeeland mogen geen nucleaire vaartuigen aanmeren. Of ze vrije doorvaart hebben weet ik niet.

05-06-2025 16:48:07 MIADIA

@Emmo : Maar daar zal dan toch ook wel een mouw aan te passen zijn?

05-06-2025 18:33:04 Emmo

Feit is wel dat er in de tussentijd door onze militaire vriendjes nogal wat ervaring is opgedaan. Ondanks de (sterk) gekleurde berichtgeving hier in Nederland (en andere landen) over de haalbaarheid van @MIADIA : Er zijn in de loop der tijd maar vier (min of meer) commerciële nucleaire schepen geweest, de Otto Hahn , de Savannah , de Mutsu en de Sevmorput . Behalve de laatste waren ze geen succes, gedeeltelijk vanwege kinderziekten, gedeeltelijk vanwege de wetgeving. Wat ook niet hielp is dat in die tijd nucleaire energie in het verdomhoekje kwam te zitten.Feit is wel dat er in de tussentijd door onze militaire vriendjes nogal wat ervaring is opgedaan. Ondanks de (sterk) gekleurde berichtgeving hier in Nederland (en andere landen) over de haalbaarheid van SMR's is het een feit dat dit soort dingen de facto al bestaan. Rolls Royce (Engeland) en Westinghouse (VS) zijn maar twee van de bedrijven die dit soort dingen kunnen leveren. Allemaal gebaseerd natuurlijk op de ervaring die ze hebben opgedaan bij de militairen.

