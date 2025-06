Verbreding A2 in het geding door beschermde vleermuis

De verbreding van de A2 in Limburg wordt voorlopig uitgesteld. De snelweg zou tussen de knooppunten Het Vonderen (bij Echt) en Kerensheide (bij Geleen) een rijbaan en rijstrook erbij krijgen, maar vanwege een beschermde vleermuis gaat dat mogelijk niet door.



Het gaat om de ingekorven vleermuis, beschermd onder de Europese Habitatrichtlijn. In het gebied waar zou worden gewerkt maakt het dier gebruik van twaalf vliegroutes die de snelweg kruisen. Vanwege de beschermde status van de vleermuis mogen die routes niet worden verstoord, wat bij de geplande werkzaamheden wel het geval zou zijn.



Daarom moeten eerst maatregelen worden genomen om het vlieggebied niet in het geding te brengen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat brengen deze maatregelen "aanzienlijke extra kosten" met zich mee, en leiden ze tot "minimaal twee jaar extra bouwtijd".



En dus is het nog niet zeker of het project doorgaat. Dat wordt later dit jaar besloten, vertelt de woordvoerder. Eerst wil het ministerie inzichtelijk krijgen wat de financiƫle gevolgen zijn, schrijft L1 Nieuws.



Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden wel door: zoals het aanpassen van het wegennet en het verleggen van kabels en leidingen. Het gaat om een stuk van zo'n 20 kilometer.



Als wordt besloten dat de verbreding toch gaat gebeuren, is dat niet - zoals de oorspronkelijke planning was - in 2027 klaar.



Dat heeft te maken met de vleermuis: viaducten moeten breder, verlichting moet anders en er moeten extra faunapassages komen. Bovendien kunnen de werkzaamheden slechts een deel van het jaar plaatsvinden: tussen oktober en maart. Dat is de winterslaapperiode van vleermuizen.



Rijkswaterstaat verwacht voor alle aanpassingen twee winterslaapperiodes nodig te hebben. Daarna pas zouden de werkzaamheden voor de verbreding van de weg echt kunnen beginnen.

