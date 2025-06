Man overleden na mogelijke aanval door stier in Stompetoren

Op een boerderij aan de Noordervaart in Stompetoren is een man overleden na een mogelijke aanval door een stier, ook is een persoon gewond geraakt



De eerste melding van het ongeluk kwam om 16.15 uur binnen bij de hulpdiensten. Kort na aankomst werd het slachtoffer gereanimeerd, wat niet mocht baten. Volgens een omstander werd de man aangevallen door het dier.



Onder andere een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeval.



De politie kan de aanval niet bevestigen, maar een politiewoordvoerder spreekt van een 'vooralsnog ontzettend akelig ongeval', en laat weten aan NH dat er onderzoek wordt gedaan naar wat er precies is gebeurd.

