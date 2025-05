Razende man gaat graffitispuitende Palestina-demonstranten te lijf in Den Haag

Het was weer raak in het hartje van Den Haag: een stel pro-Palestijnse actievoerders beschilderde het ministerie van Buitenlandse Zaken-pand met bebloede handafdrukken. Ditmaal hoefde er geen handhaving of ME-optreden aan te pas gekomen, want een toevallige voorbijganger met kort lontje liet er geen gras over groeien. Op virale beelden is te zien hoe hij een demonstrante fysiek te lijf gaat. De dame schreeuwt het uit als een speenvarken. Zijn boodschap was kort maar krachtig: "Opk*nkeren!!!"

