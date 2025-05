Failliet sociaal werkbedrijf: loonsubsidie voor personeel dat er niet was

Er werkten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een sociaal bedrijf dus. Maar nadat de Confidencus Groep in Enschede failliet was gegaan, stuitte de curator in zijn onderzoek op een aantal opmerkelijke feiten. Zo bleek er loonsubsidie te zijn ontvangen voor personeel dat er niet was, is er een bedrag van 20 mille verdwenen en zijn er twijfels of een deel van de bedrijfsinventaris wel naar het grofvuil is afgevoerd, zoals de ondernemers zeggen.



Nadat de Confidencus Groep en het hieraan gelieerde Socion in november 2024 op de fles waren gegaan, verklaarde de directeur-bestuurder dat de coronacrisis de onderneming de das had omgedaan. Toen het niet was gelukt de coronasteun terug te betalen, haakte een van de bestuurders af met een burn-out. Zijn vennoot heeft nog tevergeefs geprobeerd het bedrijf overeind te houden.

Curator Philippe Schol komt echter na onderzoek ook tot andere conclusies.

De curator stuitte namelijk op meerdere opmerkelijke zaken. Zo blijkt uit zijn gisteren gepubliceerde openbare faillissementsverslag van Socion dat er al sinds 2022 geen bedrijfsactiviteiten meer waren, maar dat het tot eind 2024 duurde voordat pas de stekker eruit werd getrokken. Schol schrijft hier onderzoek naar te zullen doen.



Eerder al constateerde hij in zijn onderzoek dat de andere bv, de Confidencus Groep, over het boekjaar 2024 "een aanzienlijk bedrag" aan loonsubsidies had ontvangen, terwijl het bedrijf niet eens personeel in dienst had. Tegelijk werden wel keurig sociale premies en loonbelasting afgedragen.

Onder de streep bleef er een kleine 63 mille over. "De loonsubsidie was de reden dat in 2024 een winst werd gerealiseerd", aldus de curator, die verder schrijft dat hij nader onderzoek gaat doen of er sprake was van een rechtmatige situatie.



Verder meldt de curator dat een deel van de bedrijfsinventaris in 2023 zou zijn afgevoerd naar het grofvuil. Daarbij gaat het om spullen die voor een kleine 5000 euro in de boeken werden opgevoerd. Maar diezelfde spullen zijn vervolgens in de administratie van 2024 nog steeds terug te vinden. "Wat geen blijk geeft van het afvoeren als grofvuil", schrijft curator Schol.



Ook laat de administratie van Socion tot en met augustus 2022 een positief kassaldo zien van bijna 20.000 euro. Maar daarna "verdwijnt dit saldo", schrijft de curator. Die heeft vervolgens bij de betrokken bestuurder om opheldering gevraagd, maar deze heeft laten weten "niet meer te weten wat ermee is gebeurd".



De curator komt in het bankroet van Socion tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Volgens de curator was dit bedrijf namelijk al in 2019 technisch failliet, ruimschoots voor de coronacrisis.

Behalve dat niet aan de wettelijke boekhoudplicht is voldaan, zijn alle activa - waaronder inventaris en vervoersmiddelen - niet meer voorhanden. Maar ook kan de directeur-bestuurder "geen deugdelijke verklaring" geven waar de 20 mille is gebleven en zijn bedrijfsspullen al ver voor het faillissement verkocht, aldus de curator.



Op basis van onbehoorlijk bestuur kan een curator een failliete ondernemer persoonlijk aansprakelijk stellen voor het boedeltekort. Behalve een schuld van de fiscus en het UWV van in totaal anderhalve ton, hebben zich twee schuldeisers gemeld met een claim van ruim 12 mille.

In het bankroet van de andere bv, de Confidencus Groep, doet de curator nog onderzoek of ook hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. In dit faillissement hebben zich zes schuldeisers gemeld met een claim van ruim 2,2 ton. Daarnaast heeft de Belastingdienst een vordering van 1,9 ton.

Reacties

Het wordt eens tijd dat er meer controleurs komen om de gelden die uitgegeven worden te controleren, op de plek waar het terecht zou moeten komen. En niet via alleen de papieren die ingestuurd worden. Wie weet haal je de lonen van die mensen er nog uit ook.

