Hikers vinden mysterieuze goudschat in Tsjechisch Reuzengebergte

Twee wandelaars stuitten in de bossen van Noord-Tsjechië op een verborgen schat uit lang vervlogen tijden. De toevalstreffer in de Krkonoše-bergen is voer voor speculatie. Is het een oorlogsbuit? Een verzamelaar? Of is het verstopt na een roof?Tijdens een wandeling in het Reuzengebergte zagen twee Tsjechische wandelaars iets glinsteren uit een rotswand. Tot hun verrassing bleek het een aluminium kist die tot de nok toe gevuld was met goud: tien armbanden, zeventien sigarenkistjes, een poederdoos, een kam en liefst 598 goudstukken. Het tweetal hield de schat niet voor zichzelf, de vondst werd keurig overgedragen aan het Museum van Oost-Bohemen in Hradec Králové.Volgens museumarcheoloog Miroslav Novák is de inhoud vermoedelijk rond 1921 begraven. Waarom en door wie, blijft onduidelijk. “Het is waarschijnlijk gelinkt aan de onrustige periode vóór de Tweede Wereldoorlog, of aan 1945 toen de Duitsers het gebied verlieten”, zegt Novák tegen CNN. Toch is het opvallend dat alle munten van Balkan- of Franse oorsprong zijn.Muntenexpert Vojtěch Brádle noemt de vondst uniek. “Er zit geen enkele Tsjechische of Duitse munt tussen. Sommige munten hebben zegelmerken uit voormalig Joegoslavië, die pas in de jaren 20 en 30 zijn aangebracht.” De ruwe goudwaarde wordt geschat op zo’n 8 miljoen Tsjechische kronen (ongeveer €320.000).Het gonst in de regio nu van de theorieën. Is het oorlogsbuit? Een verzamelaar? Of een roof? Historicus Mary Heimann denkt dat het iets te maken heeft met de chaos na de Eerste Wereldoorlog: `De grensgebieden waren onstabiel, met veel criminaliteit en angst voor de toekomst.”De vondst wordt eigendom van de regionale overheid en de eerlijke vinders krijgen een beloning. De schat wordt na verder onderzoek tentoongesteld in het museum en het mysterie blijft voorlopig intact.