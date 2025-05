Copiloot valt flauw, gezagvoerder naar wc: vliegtuig 10 minuten zonder controle

Tijdens een vlucht van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is de copiloot flauwgevallen terwijl de gezagvoerder naar het toilet was. Het vliegtuig met 199 passagiers, op weg van Frankfurt naar Sevilla, vloog ongeveer tien minuten zonder een controlerende piloot.



Het ernstige incident van 17 februari vorig jaar wordt gemeld door een Spaanse onderzoeksinstantie. Lufthansa zegt op de hoogte te zijn van het rapport. De afdeling vliegveiligheid van Lufthansa voerde zelf ook een onderzoek uit maar maakt de resultaten niet bekend.



Hoewel de bewusteloze copiloot blijkbaar onbedoeld de besturing bediende, kon het vliegtuig stabiel blijven vliegen dankzij de automatische piloot. Het lukte de gezagvoerder uiteindelijk de beveiligde deur naar de cockpit te openen met een noodcode.



Hij had de training daarvoor pas een maand eerder gevolgd. Hij had de normale code, die een zoemer activeert zodat de medepiloot de deur kan openen, vijf keer tevergeefs ingevoerd.

Reacties

18-05-2025 10:54:01 allone

Hoewel de bewusteloze copiloot blijkbaar onbedoeld de besturing bediende hoe kun je onbewust en bewusteloos een vliegtuig besturen?



Blijkbaar was het een gelukkige en toevallige omstandigheid dat de andere piloot er überhaupt nog in kon? Niet erg veilig



