Britse man na 38 jaar gevangenschap vrijgesproken van moord

De Britse autoriteiten moeten een man vrijlaten die 38 jaar heeft vastgezeten voor moord. Een hof van beroep draaide de veroordeling van Peter Sullivan terug nadat nieuw DNA-bewijs aan het licht was gekomen. Het om een van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de Britse geschiedenis.



Sullivan, 68 jaar oud, woonde de zitting via een videoverbinding bij. Toen hij hoorde dat zijn straf van tafel werd geveegd, reageerde hij zeer geëmotioneerd. Al die jaren zat hij vast omdat hij was veroordeeld voor een moord op een 21-jarige barvrouw in 1986.



In een eerste reactie bij de Britse krant The Liverpool Echo zei hij: "Ik verloor mijn vrijheid bijna veertig jaar geleden vanwege een misdaad die ik niet heb begaan. Wat mij is aangedaan, is ontzettend fout. Maar het doet niets af aan het feit dat dit allemaal voortkwam uit een verschrikkelijke moord. Ik ben niet boos of verbitterd. Ik wil gewoon zo snel mogelijk terug naar mijn familie om met hen de tijd te besteden die ik nog heb."



Sullivan had in 1986 na verhoor bekend, maar kwam daarop terug nadat hij een advocaat toegewezen had gekregen. Toch kreeg hij levenslang opgelegd. Media gaven hem bijnamen als 'het beest van Birkenhead' en 'de Mersey Ripper'.



De autoriteiten hadden spermamonsters bewaard en die leidden uiteindelijk tot herziening van de zaak. Met nieuwe technieken werd vastgesteld dat het sperma niet van Sullivan was. Dat betekent volgens de rechter dat hij vermoedelijk niet de dader is.



"We onderschatten de impact van deze veroordeling op meneer Sullivan niet", staat in een verklaring van de politie, maar verder richt de eenheid zich vooral op het onderzoek. "We blijven vooral stilstaan bij de familie en vrienden van Diane Sindall, die nog steeds rouwen om haar verlies en de gevolgen van deze nieuwe ontwikkeling moeten verwerken, zoveel jaren na haar moord."



De politie zegt nog geen DNA-matches te hebben gevonden. Er is gekeken naar gegevens uit een DNA-database en naar 260 mannen die sinds de hervatting van het onderzoek in 2023 gescreend zijn. Het DNA komt ook niet overeen met familie of de toenmalige verloofde van het slachtoffer.

Reacties

14-05-2025 18:11:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.747

OTindex: 95.120

40 jaar onterecht in de gevangenis.

Wat een drama.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: