Chimpansees blijken ook niet vies van een borrel

Wilde chimpansees delen en eten samen fruit dat alcohol bevat. Het is voor het eerst dat wetenschappers dit sociale gedrag in het wild hebben kunnen vastleggen.

Onderzoekers van de Universiteit van Exeter plaatsten speciale camera's in het Cantanhez Nationaal Park in het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau. De beelden die ze verzamelden tonen iets fascinerends: chimpansees delen regelmatig gefermenteerd broodvrucht met elkaar. Laboratoriumtests bevestigden later dat deze vruchten inderdaad alcohol bevatten.

Nu denk je misschien aan dronken apen, maar zo wild wordt het niet. Het alcoholgehalte in de vruchten is vergelijkbaar met ongeveer 0,6 procent. Dat is veel minder dan in een biertje. Toch is deze ontdekking belangrijk, want fruit maakt wel 60 tot 85 procent van hun dieet uit. Al die kleine beetjes zouden dus best kunnen optellen tot een roes.



Ook opvallend: chimpansees delen niet vaak hun eten, maar met deze gefermenteerde vruchten maken ze een uitzondering. Dit doet bijna denken aan menselijke tradities rond het delen van alcohol, zoals feestmaaltijden en andere sociale bijeenkomsten.

Wetenschappers vragen zich nu af of de apen hier vergelijkbare voordelen uit halen als mensen. Bij ons mensen zorgt alcohol immers voor de aanmaak van gelukshormonen en helpt het bij het versterken van sociale banden. Het zou kunnen dat onze voorouders en die van de chimpansees dit gedrag al miljoenen jaren geleden deelden.

Niets menselijks is ze vreemd.

Sja, de overlap in DNA is 98.8% tussen mensen en chimps.

Komt bij meer dieren voor - denk ik. Want t verhaal komt me bekend voor.



De gerelateerde artikelen zijn ook leuk…

: Klopt - er is een mooie Zuidafrikaanse film " @Emmo : Loopt altijd wat door elkaar @allone : Klopt - er is een mooie Zuidafrikaanse film " Animals are beautiful people " waar een heel stuk in zit over een oase in de woestijn met marulabomen. De vruchten zijn voor de beeste dieren pas bereikbaar op het moment dat ze overrijp zijn (die bomen zijn erg stekelig). Dus alle olifanten, giraffen en bavianen vreten zich vol aan die gistende vruchten en worden behoorlijk toeter. Leuke beelden. Ook bavianen kunnen een kater krijgen

